French Open Alcaraz siegt in vier Sätzen - auch Tsitsipas weiter

„Taro spielt dieses Jahr sehr gut, es war echt schwierig für mich - auch wegen des Windes“, sagte US-Open-Sieger Alcaraz, der in Abwesenheit von Sandplatzkönig und Landsmann Rafael Nadal in Roland Garros seinen zweiten Grand-Slam-Titel anpeilt: „Es ist großartig, hier in Paris zu spielen. Ich spüre die Unterstützung der Fans.“