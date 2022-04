Roland Garros war ein französischer Luftfahrtpionier und ein echtes Idol des Landes. Als erster Mensch überflog er am 23. September 1913 das Mittelmeer: Von Fréjus in Südfrankreich ging es innerhalb acht Stunden nach Bizerte, Tunesien. Garros starb einen Tag vor seinem 30. Geburtstag, als ihn ein deutsches Jagdflugzeug traf. Um ihn in politisch unruhigen Zeiten im Europa der 1920er-Jahre zu ehren, nutzte der Dachverband für alle französischen Vereine im Tennis (FFT) die Geschichte Garros‘, um ihn zu ehren. So kam das Stadion Roland Garros zu seinem Namen.