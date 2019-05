Niederlage gegen Mahut : Kohlschreiber verliert „Altherren-Duell“

Philipp Kohlschreiber. Foto: AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Paris Philipp Kohlschreiber hat den Einzug in die dritte Runde verpasst. Bei seiner 15. Teilnahme in Paris verlor der 35-Jährige überraschend gegen den zwei Jahre älteren Franzosen Nicolas Mahut in drei Sätzen.

Philipp Kohlschreiber hat den Einzug in die dritte Runde der French Open klar verpasst. Bei seiner 15. Teilnahme in Roland Garros verlor der Tennisprofi aus Augsburg am Mittwoch gegen den Franzosen Nicolas Mahut 3:6, 3:6, 3:6. Nach 2:01 Stunden musste sich der 35-Jährige im „Altherren-Duell“ seinem zwei Jahre älteren Kontrahenten geschlagen geben.

Mahut hatte für das Grand-Slam-Turnier in Paris eine Wildcard bekommen und in der ersten Runde überraschend den Vorjahres-Halbfinalisten Marco Cecchinato bezwungen. Vor Kohlschreiber war am Mittwoch auch Qualifikant Yannick Maden gescheitert. Der Stuttgarter unterlag Rafael Nadal in drei Sätzen.

(dpa/old)