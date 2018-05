French Open 2018: Oscar Otte rutscht als Lucky Loser ins Hauptfeld

French Open : Otte rutscht als Lucky Loser ins Hauptfeld - 15 Deutsche dabei

Ein Blick über die Anlage in Paris. 15 Deutsche sind hier ab Sonntag im Einsatz. Foto: AFP/THOMAS SAMSON

Paris Oscar Otte ist als letzter deutscher Tennisprofi ins Hauptfeld der am Sonntag beginnenden French Open gerutscht. Der 24 Jahre alte Kölner schaffte es trotz seiner Niederlage in der letzten Runde der Qualifikation als Lucky Loser in die erste Runde des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres.

Dort trifft er auf den Italiener Matteo Berrettini. Damit sind insgesamt 15 deutsche Tennisprofis bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris am Start.

Angeführt wird das deutsche Teilnehmerfeld von Alexander Zverev. Die Nummer drei der Welt spielt in der ersten Runde gegen den Litauer Ricardas Berankis. Außerdem sind Maximilian Marterer, Philipp Kohlschreiber, Mischa Zverev, Florian Mayer, Jan-Lennard Struff und Peter Gojowczyk dabei.

Bei den Frauen sind Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Mona Barthel, Carina Witthöft, Laura Siegemund, Julia Görges und Tatjana Maria qualifiziert.

(dpa)