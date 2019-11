Mehr als ein Haarschnitt : Federer und die ewige Jugend

London Roger Federer hat erstmals seit vier Jahren wieder gegen Novak Djokovic gewonnen und damit das Halbfinale der ATP-Finals erreicht. Der Sieg bedeutet für ihn eine süße Genugtuung.

Und es war mal wieder einer dieser Abende, an denen Federer absolut nicht aussieht wie ein Tennisspieler auf der Zielgeraden seiner Laufbahn. Der Schweizer schwebte leichtfüßig über den Platz, servierte krachend und präzise, spielte variantenreich und beinahe ohne leichte Fehler, dominierte die Partie vom ersten bis zum letzten Ballwechsel. "Das war definitiv gut heute", bilanzierte er nüchtern. "Er war in allen Belangen der bessere Spieler", stellte Djokovic fest.

Durch seinen eindrucksvollen Erfolg buchte er zum 16. Mal im 17. Anlauf einen Platz in der K.o.-Runde des Turniers der acht Saisonbesten. Außerdem glückte ihm auch die Revanche für die so schmerzhafte Pleite im diesjährigen Wimbledon-Finale gegen Djokovic. Was denn der Unterschied zu dem Auftritt im Juli, keine 20 Kilometer weiter westlich innerhalb der Stadt gewesen sei, wurde Federer gefragt: "Dass ich diesmal den Matchball verwandelt habe." So einfach kann Tennis sein.