Sieg im Abstiegsspiel : Ersatzspielerin Barthel rettet Fed-Cup-Team den Klassenverbleib

Riga Das hätte sich Mona Barthel wohl selbst nicht träumen lassen. Erst rückte sie für Angelique Kerber ins deutsche Fed-Cup-Team, nun holte sie im Relegationsspiel in Lettland den Punkt zum vorzeitigen Klassenverbleib.

Ersatzspielerin Mona Barthel hat für die deutschen Tennis-Damen den Verbleib in der Weltgruppe des Fed Cups perfekt gemacht. Die für Angelique Kerber nachnominierte und am Samstag für Julia Görges eingesprungene Neumünsteranerin holte beim Relegationsspiel in Lettland den entscheidenden dritten Punkt zum uneinholbaren 3:0-Vorsprung gegen die Gastgeberinnen. Barthel gewann in Riga 6:4, 6:3 gegen Jelena Ostapenko, nachdem am Freitag schon Andrea Petkovic die ehemalige French-Open-Siegerin bezwungen und Görges sich danach mit Mühe gegen Außenseiterin Diana Marcinkevica durchgesetzt hatte.