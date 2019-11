Fed-Cup-Finale : Barty gleicht für Australien gegen Frankreich aus

Perth Im Fed-Cup-Finale zwischen Frankreich und Australien steht es nach zwei Spielen 1:1. Kristina Mladenovic bringt die Französinnen in Front, doch Ashleigh Barty gleicht mit einer Gala aus.

Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat Gastgeber Australien mit einer Ausnahme-Leistung den Ausgleich im Fed-Cup-Finale gegen Frankreich beschert. Die French-Open-Siegerin deklassierte im zweiten Einzel Caroline Garcia in nur 56 Minuten mit 6:0, 6:0 und glich damit in Perth zum 1:1 aus. Kristina Mladenovic hatte die Französinnen gegen Ajla Tomljanovic mit 6:1, 6:1 in Führung gebracht.