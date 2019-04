Relegation im Fed Cup : Deutsche Tennis-Damen spielen mit Kerber und Görges gegen den Abstieg

Angelique Kerber (l.) und Julia Görges feiern 2017 den Sieg in der ersten Runde im Fed Cup. Foto: Michael Weber IMAGEPOWER

Berlin Das deutsche Damentennis-Team muss am 19. und 20. April gegen den Abstieg aus dem Fed Cup spielen. Dabei kann die Mannschaft dann auch wieder auf ihre Topspielerinnen setzen.

Angelique Kerber und Julia Görges kehren für das schwere Relegationsspiel in Lettland in das deutsche Fed-Cup-Team zurück. Neben der Wimbledonsiegerin und der Tennis-Weltranglisten-18. zählen Andrea Petkovic und Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld zum deutschen Quartett, das am 19. und 20. April in Riga den Abstieg aus der Weltgruppe der besten acht Nationen verhindern soll. Das gab der Deutsche Tennis Bund am Dienstag bekannt.

Für das klar verlorene Erstrundenspiel gegen Weißrussland hatten Kerber und Görges noch abgesagt, um sich auf die anschließenden Turniere in Doha und Dubai konzentrieren zu können. „Ich freue mich sehr, dass Angie sich für diese Begegnung zur Verfügung stellt. Sie ist einfach eine absolute Weltklassespielerin und für jede Gegnerin der Welt schwer zu schlagen“, sagte Kapitän Jens Gerlach in der Verbandsmitteilung. Auch Görges werde mit ihrer Erfahrung enorm helfen. „Sie hat schon oft entscheidende Punkte im Fed Cup geholt und ist immer eine Verstärkung. Es ist schön, dass sie in Riga wieder mit dabei ist“, erklärte Gerlach.

Die ebenfalls sehr erfahrenen Petkovic und Grönefeld gehörten bereits beim 0:4 gegen Weißrussland vor zwei Monaten in Braunschweig zum Team. Grönefeld holte am vergangenen Wochenende beim WTA-Turnier in Charleston den Titel im Doppel.

