Erstmals seit Comeback Zwei Siege in Serie für Tennisstar Zverev

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat erstmals seit seinem Comeback zwei Spiele in Serie gewonnen. Beim ATP-Turnier in Dubai gewann der 25-Jährige am Mittwoch sein Achtelfinale gegen den Australier Christopher O'Connell mit 7:5, 6:4 und schaffte damit den Sprung ins Viertelfinale. Zwei Tage zuvor hatte die deutsche Nummer eins den Tschechen Jiri Lehecka in drei Sätzen niedergerungen. Im Kampf um den Halbfinaleinzug kommt es für Zverev nun zu einem echten Härtetest: Es geht entweder gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime oder den Italiener Lorenzo Sonego.