DTB-Vize Hordorff : „Im DTB fehlt einigen der letzte Biss“

Der Teamchef gibt die Richtung vor: Kapitän Michael Kohlmann mit Jan-Lennard Struff. Foto: dpa/Manu Fernandez

Düsseldorf Dirk Hordorff hat als Vize-Präsident im Tennis-Verband vieles umstrukturiert. Nun fordert er vor dem Auftakt der Davis-Cup-Partie gegen Weißrussland noch mehr Engagement, damit deutsche Top-Talente wieder in die Weltspitze kommen.

Dirk Hordorff kann ein ganz schöner Quälgeist sein. Das haben viele im deutschen Tennis zu spüren bekommen. Im Umfeld des DTB wird er von einigen nur „Wadenbeißer“ genannt. Was im Grunde eine Bekundung des gesteigerten Respekts sein soll. Hordorff verbeißt sich tatsächlich mit aller größter Leidenschaft in Themen, wenn er der Meinung ist, etwas geht nicht schnell genug oder Veränderungen sind nicht in Sicht. Und es gibt hierzulande bei der Sportart jede Menge Themen, bei denen man Appetit bekommt. „Ich sage, wenn etwas gut läuft, ich benenne aber auch Dinge, die aus meiner Sicht besser laufen könnten“, sagt Hordorff. „Wir kommen ja nicht weiter, wenn wir uns in den Armen liegen und in Erinnerungen schwelgen, dass es früher vielleicht mal besser war.“ An diesem Freitag und Samstag ist die Möglichkeit zu einer kleinen Bestandsaufnahme. Deutschland trifft in der Qualifikation für das Davis- Cup-Endturnier in Madrid in Düsseldorf auf Weißrussland.

Info Struff eröffnet Partie gegen Weißrussland Der Auftakt Deutschlands Nummer eins Jan-Lennard Struff eröffnet am Freitag die Davis-Cup-Qualifikationspartie gegen Weißrussland. Der Warsteiner trifft ab 16 Uhr (sportdeutschland.tv live) in der Sporthalle Castello in Düsseldorf auf Ilja Iwaschka. Der Verlauf Danach stehen sich Philipp Kohlschreiber und Egor Gerassimow gegenüber. Für das Doppel, das den zweiten Tag am Samstag eröffnet, nominiert: Kevin Krawietz und Andreas Mies.

Alexander Zverev, in der Weltrangliste auf Platz sieben gelistet und damit der mit deutlichem Abstand beste deutsche Tennisspieler, gehört nicht zum Team. Hordorff wurmt das sehr. Denn Zverev, 22, wurde vom DTB nach Kräften gefördert. Und auch der Hamburger hat immer wieder betont, wie wichtig es ihm sei, für Deutschland zu spielen. „Dann muss er auch danach handeln“, sagt Hordorff. „Ich habe natürlich aber auch Verständnis für die Spieler. Der Davis Cup hat sich verändert, er ist mittlerweile nur ein weiteres Turnier. Eines von vielen Formaten. Das ist wirklich schade und hat viel vom Reiz genommen. Und dennoch können wir ihn immer gut gebrauchen.“ Ein grundsätzliches Gespräch habe es mit Zverev nicht gegeben. „Wir sind gar nicht in der Position, irgendwelche Forderungen zu stellen“, sagt Hordorff, der einst als Trainer und Manager Rainer Schüttler nach oben geführt hat. „Wir setzen uns vor jedem Einsatz im Davis Cup zusammen und gucken, mit welchem Personal wir planen können.“ Zverev bereitet sich lieber bei einem zweitklassigen Turnier auf künftige Aufgaben vor. Hordorff ist darum bedacht, keine neue Baustelle aufzumachen. Stattdessen lobt er lieber den Teamgeist.

Hordorff hat den DTB an einigen Stellen gehörig umgekrempelt. Er hat Widersacher mit eingebunden. Was ihm fehlt: Zeit. Hinter Zverev kommt erst einmal eine Weile niemand. Jan-Lennard Struff (Nummer 35 der Rangliste) ist an diesem Wochenende Spitzenspieler der DTB-Auswahl – er ist allerdings schon 29 Jahre und steht damit nicht für die Zukunft. „Es dauert rund neun Jahre“, erzählt Hordorff, „um einen Tennisspieler auszubilden. Ob er es dann wirklich in die Weltspitze schafft, ist eine ganz andere Frage. Was mir bei uns im Verband manchmal noch fehlt, das ist der letzte Biss. Diese absolute Gier, nach oben zu wollen. Ein, zwei Prozent, die du nicht bereit bist zu investieren – und schon bist du eben nur Mittelmaß und nicht Weltspitze. Wir müssen unsere Trainer in die Lage versetzen, sich wirklich ausschließlich um Talente zu kümmern und nicht auch noch um die ganze Organisation drumherum. Wir sind dabei, die Abläufe weiter zu verbessern.“