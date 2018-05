Dominic Thiem beendet Rafael Nadals Erfolgsserie auf Sand

Madrid Rafael Nadal hat erstmals seit 21 Spielen und 50 aufeinanderfolgenden gewonnenen Sätzen wieder auf Sand verloren. Nadal unterlag beim ATP-Masters in Madrid überraschend im Viertelfinale dem Österreicher Dominic Thiem 5:7, 3:6.

Damit muss der Spanier auch die Spitzenposition in der Weltrangliste wieder an den Schweizer Roger Federer abgeben. Zuletzt hatte Nadal 2017 in Rom, ebenfalls im Viertelfinale gegen Thiem, ein Match auf seinem favorisierten Belag verloren.