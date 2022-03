Djokovic ohne Spiel wieder vorn : Medwedew scheitert in Indian Wells und verliert Weltranglistenspitze

Medwedew scheitert in Indian Wells und verliert Weltranglistenspitze

Daniil Medwedew ist schon raus in Indian Wells. Foto: dpa/Mark J. Terrill

Indian Wells Die Zeit als Nummer eins der Welt ist für den Russen Daniil Medwedew schon wieder vorbei. Er scheiterte am Montag in Indian Wells und muss Novak Djokovic wieder vorbeiziehen lassen.

Für Daniil Medwedew ist sein erstes Turnier als Nummer eins der Tennis-Weltrangliste früher zu Ende gegangen als erhofft. Der topgesetzte Russe scheiterte beim ATP-Masters im kalifornischen Indian Wells in seinem zweiten Match nach dem Sprung an die Spitze des Computerrankings durch ein 6:4, 3:6, 1:6 am französischen Routinier Gael Monfils und verpasste damit den Einzug ins Achtelfinale.