Sieg auch gegen Medwedew : Djokovic bei ATP Finals ungeschlagen im Halbfinale

Turin Zum Abschluss der Gruppenphase der ATP Finals hat Novak Djokovic auch sein drittes Spiel gewonnen, diesmal gegen Daniil Medwedew. Djokovic trifft nun im Halbfinale auf Taylor Fritz.

Der frühere Weltranglisten-Erste Novak Djokovic steht bei den ATP Finals ungeschlagen im Halbfinale. Der 35 Jahre alte Serbe gewann am Freitag in Turin auch gegen den russischen Spitzenspieler Daniil Medwedew 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) und entschied damit sein drittes Vorrundenspiel für sich. Dass Djokovic am Samstag in seinem elften Halbfinale beim Jahresabschluss der acht besten Tennisprofis der Saison auf den US-Amerikaner Taylor Fritz trifft, stand bereits zuvor fest.