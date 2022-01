Ohne zu spielen : Deutsche Tennis-Männer verpassen ATP-Cup-Halbfinale

Sydney Die deutschen Tennis-Männer um Alexander Zverev haben schon vor ihrem letzten Gruppenspiel beim ATP Cup keine Chance mehr auf das Halbfinale.

Schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Kanada steht fest, dass die deutschen Tennis-Herren beim ATP Cup in Sydney das Halbfinale verpasst haben. Weil Großbritannien gegen die USA am Donnerstag mit 2:1 gewann, haben Alexander Zverev und Co. unabhängig vom Ausgang der Partie gegen Kanada keine Chance mehr, die Gruppe C als Erster abzuschließen. Die Begegnung gegen Kanada begann am späten Nachmittag (Ortszeit).