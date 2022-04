„Corriere dello Sport“ (Italien): „Fatales London für Boris Becker: Seine Laufbahn, die 1985 im Alter von 17 Jahren in Wimbledon begonnen hat, ist gestern im Justizpalast am Ufer der Themse zu Ende gegangen. Die Krawatte mit den Farben Wimbledons hat ihm kein Glück beschwert. In seiner Zelle wird Becker an die Strategie für den Neustart denken können. An Genie fehlt es ihm nicht.“