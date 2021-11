Nach Sieg gegen Serbien : Davis-Cup-Team "mit breiter Brust" gegen Österreich – Ziel Viertelfinale

Innsbruck Das Davis-Cup-Team entscheidet ein bis zum Schluss spannendes Duell mit Serbien für sich. Auch vom Weltranglisten-Ersten lässt sich die Auswahl nicht aufhalten. Nun wartet eine Pflichtaufgabe.

Der überraschende Sieg gegen Serbien um Tennis-Topstar Novak Djokovic hat dem deutschen Davis-Cup-Team viel Selbstvertrauen gegeben, und mit diesem Schub soll nun gegen Österreich der Viertelfinaleinzug gelingen. "Das war sehr wichtig für das gesamte Team. Wir gehen mit breiter Brust in die zweite Partie gegen Österreich", sagte Doppelspezialist Kevin Krawietz im Hinblick auf das zweite Gruppenspiel am Sonntag (nicht vor 16.00 Uhr/ServusTV) in Innsbruck, in dem ein Sieg den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen würde.