Davis-Cup-Endrunde : Kohlschreiber bringt Deutschland gegen Argentinien in Führung

Routinier Philipp Kohlschreiber hat das deutsche Davis-Cup-Team bei der Endrunde in Madrid im Auftaktspiel gegen Argentinien in Führung gebracht. Der 36 Jahre alte Augsburger setzte sich am Mittwoch in der spanischen Hauptstadt gegen Guido Pella mit 1:6, 6:3, 6:4 durch. Kohlschreiber verwandelte nach 1:54 Stunden seinen fünften Matchball. Im zweiten Einzel stehen sich Jan-Lennard Struff und Diego Schwartzman gegenüber. Für das Doppel hat Teamchef Michael Kohlmann die beiden French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies nominiert.