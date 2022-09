Nach Auftaktsieg von Struff : Otte verliert im Davis Cup gegen Mannarino

Update Hamburg Im zweiten Spiel der Gruppenphase beim Davis Cup in Hamburg konnte Oscar Otte den Auftaktsieg von Jan-Lennard Struff nicht vergolden. Der 29-Jährige verlor in zwei Sätzen gegen Adrian Mannarino. Das deutsch-französische Duell muss nun im Doppel entschieden werden.

Der Zwischenrunden-Auftakt der deutschen Tennisprofis in Hamburg gegen Frankreich wird erst im abschließenden Doppel entschieden. Nach dem Dreisatz-Sieg von Jan-Lennard Struff aus Warstein gegen Benjamin Bonzi verlor der Kölner Oscar Otte gegen Adrian Mannarino mit 4:6, 3:6.

Der 29-Jährige fand am Rothenbaum nie zu seinem Spiel und ging nach 80 Minuten als eindeutiger Verlierer vom Platz. Um den entscheidenden zweiten Punkt kämpfen nun Kevin Krawietz aus Coburg und der Frankfurter Tim Pütz gegen Nicolas Mahut und Arthur Rinderknech.

„Ich hätte mit ein besseres Davis-Cup-Debüt vorstellen können. Nach meiner Knieoperation fehlte es ein bisschen an der Routine. Am Freitag gegen Belgien kann es nur besser werden“, sagte Otte nach der Partie bei ServusTV.

Vor nur knapp 2000 Zuschauern hatte ihm im ersten Durchgang ein einziges Break zum 3:2-Zwischenstand zum Satzgewinn gereicht. Bonzi, Nummer 53 der Welt, war in den entscheidenden Momenten in dieser Phase der Partie zu passiv.

So sah es auch Alexander Zverev, der auf der deutschen Bank sitzend mehrfach lautstark seinem Landsmann applaudierte. Der Olympiasieger und Lokalmatador hatte am Montag seinen Start wegen eines Knochenödems in seinem operierten rechten Fuß absagen müssen. Die deutsche Nummer eins hatte daraufhin angekündigt, seine Teamkollegen vom Spielfeldrand zu unterstützen – „wie ein Cheerleader eben“.