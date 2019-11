Davis Cup : Djokovic führt Serbien zum Auftaktsieg - Murray gewinnt bei Comeback

Madrid Serben hat einen gelungenen Start in die Endrunde des Davis Cup hingelegt. Die Serben um Novak Djokovic schlugen Japan mit 3:0. Andy Murray feierte ein gelungenes Comeback für Großbritannien.

Wimbledonchampion Novak Djokovic hat mit Serbien einen gelungenen Start in das Davis-Cup-Finalturnier in Madrid gefeiert. In Gruppe A setzten sich die Serben am Mittwoch gegen Japan mit 3:0 durch, Djokovic gewann sein Einzel gegen Yoshihito Nishioka deutlich 6:1, 6:2. Während Serbien am Donnerstag (ab 11.00 Uhr/DAZN) gegen Frankreich um den Gruppensieg spielt, sind die Japaner wie zuvor schon Kolumbien ausgeschieden. Die Asiaten hatten am Dienstag gegen Frankreich verloren.