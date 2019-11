2:0-Führung gegen Argentinien : Struff und Kohlschreiber bringen Davis-Cup-Team auf Viertelfinal-Kurs

Jan-Lennard Struff. Foto: AFP/GABRIEL BOUYS

Madrid Das deutsche Davis-Cup-Team hat einen gelungenen Auftakt ins neue Finalturnier in Madrid gefeiert. Siege von Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber bescherten den Erfolg gegen Argentinien.

Gelungene Premiere, das Viertelfinale vor Augen: Das deutsche Davis-Cup-Team hat beim neuen Finalturnier in Madrid einen Start nach Maß hingelegt. Durch Siege von Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber lag die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) Argentinien schon vor dem abschließenden Doppel uneinholbar mit 2:0 vorn. Ein weiterer Erfolg gegen Chile am Donnerstag (ab 11.00 Uhr/DAZN) würde bereits den Sieg in Gruppe C und den Einzug ins Viertelfinale bedeuten.

Der derart klare Verlauf schon in den Einzeln kam überraschend - vor allem die deutsche Nummer eins Jan-Lennard Struff überzeugte beim 6:3, 7:6 (10:8) gegen den favorisierten US-Open-Viertelfinalisten Diego Schwartzman. Zuvor hatte Routinier Philipp Kohlschreiber seine Mannschaft bereits durch einen Kraftakt beim 1:6, 6:3, 6:4 gegen Guido Pella in Führung gebracht. Das Doppel der French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies war nicht mehr entscheidend für Sieg oder Niederlage.

"Ich bin sehr glücklich über mein Spiel. Ich bin froh, dass ich immer drangeblieben bin. Der Sieg von Philipp hat mir auch Rückenwind gegeben", sagte Struff: "Argentinien ist das stärkste Team der Gruppe, wir haben einen guten Job gemacht. Aber auch gegen Chile wird es schwierig."

Das Fehlen von Alexander Zverev, der seine Teilnahme nach harscher Kritik am neuen Format kategorisch ausgeschlossen hatte und derzeit Showmatches mit Roger Federer in Lateinamerika bestreitet, machte sich keineswegs bemerkbar. Teamchef Michael Kohlmann konnte sich auf seine erfahrenen Männer verlassen - Kohlschreiber bestritt bereits seine 20. Begegnung im Davis Cup, Struff seine siebte. Dominik Koepfer, Überraschungs-Achtelfinalist bei den US Open und von Kohlmann als "Wunderwaffe" gepriesen, blieb das Debüt verwehrt.

Die 84. Teilnahme an dem traditionsreichen Mannschaftswettbewerb war für das deutsche Team dennoch eine besondere - Fußball-Profi Gerard Pique vom FC Barcelona hatte mit seiner Investmentfirma Kosmos die Rechte am Davis Cup für die kommenden 25 Jahre für angeblich drei Milliarden Dollar erworben und das Format völlig umgekrempelt.

Statt in vier über das Jahr verteilten Runden kämpfen 18 Nationen in dem einwöchigen Finalturnier bis Sonntag um die "hässlichste Salatschüssel der Welt". Die Sieger der sechs Dreier-Gruppen sowie die beiden besten Zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale - mit besten Aussichten für das deutsche Team.

Mit knapp 1500 Zuschauern war Court 2 am Mittwoch nur gut zur Hälfte gefüllt - der Großteil an lautstarken argentinischen Fans versprühte aber Davis-Cup-Atmosphäre. "Es ist klar, dass sich ein Heimspiel in Deutschland anders anfühlt", sagte Kohlschreiber, wie gegen Argentinien werde man auch gegen Chile "auswärts spielen".

Angefeuert von Boris Becker in der deutschen Box ließ sich Struff davon aber nicht beeindrucken und zeigte eine starke Leistung. Der Argentinier, der im Achtelfinale der US Open noch Zverev bezwungen hatte, fand kaum Mittel gegen den Aufschlag und die Angriffslust des Warsteiners. Zwar vergab Struff mit dem Sieg vor Augen drei Matchbälle, der vierte saß dann aber nach 1:49 Stunden.

Nach einem zu verkrampften Start in die Partie hatte sich Kohlschreiber zuvor gegen Pella zunehmend gesteigert. "Ich bin solider geworden, noch offensiver, habe gut aufgeschlagen und war dann einfach der aktivere Spieler", sagte der Augsburger.

(lt/sid)