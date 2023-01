Ersatz für Kevin Krawietz Doppel-Spezialist Andreas Mies komplettiert Davis-Cup-Team

Doppel-Spezialist Andreas Mies komplettiert das deutsche Davis-Cup-Team für das Qualifikationsspiel gegen die Schweiz. Teamchef Michael Kohlmann nominierte den 32-Jährigen als fünften Spieler für die Qualifikationsrunde am 3. und 4. Februar in Trier, wie der Deutsche Tennis-Bund am Donnerstag mitteilte. Angeführt wird die Mannschaft von Olympiasieger Alexander Zverev, außerdem gehören Oscar Otte, Jan-Lennard Struff und Tim Pütz zur Auswahl, die sich wie im Vorjahr für die Zwischenrunde qualifizieren will.