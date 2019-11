Nach 3:0-Sieg gegen Argentinien : Deutsches Davis-Cup-Team will den Titel holen

Madrid Deutschland hat beim Davis Cup in Madrid den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Gegen die starken Argentinier stand der Sieg schon nach den beiden Einzeln fest. Doch auch das Doppel Krawietz/Mies gewann.

Nach dem perfekten Start in die Davis-Cup-Endrunde wollen Deutschlands Tennis-Herren in Madrid weiter für Furore sorgen. „Wir wollen Erster werden“, kündigten Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber unisono nach ihren Einzelerfolgen gegen Argentinien an, durch die der Auftaktsieg gegen die favorisierten Südamerikaner am Mittwoch bereits frühzeitig feststand. Auch ohne ihren Spitzenspieler Alexander Zverev machte die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann so einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale.Vor allem auch deshalb, weil Kevin Krawietz und Andreas Mies danach bei ihrem Debüt im Davis Cup ein unglaubliches Doppel für sich entschieden. Die French-Open-Sieger setzten sich gegen Maximo Gonzalez und Leonardo Mayer mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (20:18) durch. Nach 3:18 Stunden nutzte das deutsche Duo seinen achten Matchball. „Das ist unglaublich. Mir fehlen die Worte“, sagte Mies nach der packenden Partie, in der die beiden Deutschen einen Rekord aufstellten. Noch nie in der Geschichte des Davis Cups war im Doppel ein Tiebreak länger als der im dritten Satz.