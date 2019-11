3:0-Sieg gegen Argentinien : Deutsches Davis-Cup-Team auf Viertelfinal-Kurs

Madrid Das deutsche Davis-Cup-Team hat einen gelungenen Auftakt ins Finalturnier in Madrid gefeiert. Die Deutschen bezwangen Argentinien deutlich mit 3:0 und haben nun das Viertelfinale vor Augen.

as deutsche Davis-Cup-Team hat beim neuen Finalturnier in Madrid einen Auftakt nach Maß hingelegt und das Viertelfinale dicht vor Augen. Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) bezwang Argentinien in ihrer ersten Partie in Gruppe C am Mittwoch 3:0, schon vor dem abschließenden Doppel hatte Deutschland uneinholbar vorn gelegen.