Davis-Cup-Auftakt in Ungarn Deutsches Tennis-Team ohne Zverev vor kompliziertem Duell

Die Bilder von Australian-Open-Halbfinalist Alexander Zverev sind bei der Einstimmung auf die Davis-Cup-Qualifikationsrunde in Ungarn weiter präsent. Am Eingang der modernen Multifunktionsarena von Tatabánya leuchtet Zverev auf einem großen Monitor ebenso auf wie auf den Fernsehern im Raum der Auslosung. Doch der eingeplante Star dieses zweitägigen Tennis-Duells tauchte gar nicht in der kleinen Stadt rund 60 Kilometer westlich von Budapest auf. Die Absage des erkrankten Zverev erschwert für die deutschen Tennis-Herren die Herausforderungen am Freitag und Samstag in Ungarn erheblich.