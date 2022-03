Davis Cup in Rio : Deutsches Doppel siegt – ein Punkt zum Weiterkommen fehlt

Update Rio de Janeiro Dem deutschen Davis-Cup-Team fehlt noch ein Punkt zum Weiterkommen. Das Doppel aus Krawietz/Pütz gewann am Samstagabend. Zuvor hatte auch Zverev gewonnen. Struff musste hingegen eine Niederlage einstecken.

Dem deutschen Davis-Cup-Team fehlt im Duell mit Brasilien nur noch ein Sieg zum Einzug in die Gruppenphase. Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz gewann am Samstag in Rio de Janeiro gegen das brasilianische Duo Felipe Meligeni Rodrigues Alves und Bruno Soares nach hartem Kampf mit 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Damit steht es in der Erstrunden-Begegnung 2:1 für Deutschland.