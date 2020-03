Kostenpflichtiger Inhalt: Head of Men‘s Tennis : Boris Becker ist kein Gute-Laune-Onkel

Posieren für den Fotografen: Boris Becker beim Training des deutschen Davis-Cup-Teams in Düsseldorf im Rahmen der Begegnung gegen Weißrussland. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Boris Becker soll als „Head of Men‘s Tennis“ die deutschen Spieler zurück in die Weltspitze führen. Seinen offiziell ehrenamtlichen Job nimmt der 52-Jährige ernster, als viele es erwartet hätten. Wie beim Davis Cup in Düsseldorf.