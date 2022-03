Ärger über Zuschauer : Zverev bringt Davis-Cup-Team weiter

Update Rio de Janeiro Das deutsche Davis-Cup-Team hat die unangenehme Auswärtshürde in Brasilien genommen - dank Alexander Zverev. Der Olympiasieger gewann beide Einzel, konnte sich im ersten Moment aber nicht richtig freuen.

Olympiasieger Alexander Zverev hat die deutschen Tennis-Herren in die Gruppenphase des Davis Cups geführt, richtig freuen konnte er sich darüber im ersten Moment aber nicht. Nach dem 6:1, 7:5 im Spitzeneinzel gegen den Brasilianer Thiago Monteiro verschwand der 24-Jährige am Samstagabend im Eiltempo vom Centre Court im Olympia Park von Rio de Janeiro . „Wir wurden hier die ganze Zeit ausgebuht, irgendwann war es genug“, begründete Zverev seinen ausgebliebenen Jubel auf dem Platz.

Eineinhalb Wochen nach seinem Ausraster beim ATP-Turnier in Acapulco holten ihn auch die Geschehnisse von Mexiko wieder ein. „Hier ist Acapulco“, riefen einige Fans in Anspielung an seine Disqualifikation in der vergangenen Woche ab Mitte des zweiten Satzes. In Acapulco hatte Zverev nach einem verlorenen Doppel mehrmals mit dem Tennisschläger gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen und den Referee dabei fast am Fuß getroffen. Zverev wurde daraufhin vom Turnier ausgeschlossen und mit einer Geldstrafe belegt. Zudem ermittelt die Herrenorganisation ATP noch gegen ihn.