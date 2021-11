Davis-Cup-Team nervenstark : Deutschland nach knappem Erfolg gegen Österreich im Viertelfinale

Innsbruck Die deutschen Tennisprofis haben sich fürs Viertelfinale im Davis Cup qualifiziert. Im Gruppenfinale gegen Österreich musste das Team aber erst zittern.

Erst die Überraschung gegen Novak Djokovics Serben, dann nervenstark zum Pflichtsieg gegen Österreich: Auch ohne Olympiasieger Alexander Zverev sind die deutschen Tennisprofis beim Davis Cup in Innsbruck erfolgreich unterwegs und stehen im Viertelfinale. Jan-Lennard Struff und Co. hielten dem großen Druck im Gruppenfinale gegen den Gastgeber trotz eines Fehlstarts stand und feierten den insgesamt 150. Sieg im Nationenwettbewerb.

Wie schon beim Coup gegen Serbien waren auch gegen Underdog Österreich Kevin Krawietz und Tim Pütz die Erfolgsgaranten. Mit einem 6:3, 6:4 gegen Oliver Marach/Philipp Oswald machte das Spitzendoppel vor coronabedingt leeren Rängen in der Innsbrucker Olympiahalle das 2:1 und den Gruppensieg perfekt. "Ich bin sehr erleichtert, es hatte sich viel Druck aufgebaut", sagte Pütz: "Aber wir sind gut damit umgegangen." Kapitän Michael Kohlmann zeigte sich "stolz, dass wir durch diese schwierige Gruppe gekommen sind".

Am Dienstagabend (16.00 Uhr/ServusTV) bietet sich gegen Großbritannien nun die große Chance zur Revanche - vor zwei Jahren in Madrid war im Viertelfinale gegen die Briten Endstation gewesen. "Ich will Revanche", sagte Kohlmann selbstbewusst.