Davis Cup in Düsseldorf : Struff und Doppel führen Deutschland in Davis-Cup-Finalrunde

Jan-Lennard Struff jubelt nach seinem Sieg in Düsseldorf. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Jan-Lennard Struff hat den entscheidenden Punkt für das deutsche Tennisteam bei der Davis-Cup-Qualifikation in Düsseldorf gegen Weißrussland geholt. Zuvor hatte das Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies bereits gewonnen.

Auf dem Blatt waren die Verhältnisse beim Davis Cup in Düsseldorf klar. Deutschland schickte auch ohne seinen Topspieler Alexander Zverev die besser gesetzte Mannschaft auf den Court im Düsseldorfer Castello. Doch schon am ersten Tag des Qualifikationsspiels für das Davis-Cup-Finale in Madrid zeigte sich, dass es kein Spaziergang für das Team des Deutschen TennisBundes (DTB) werden würde. Deutschlands Nummer eins im Davis-Cup-Team, Jan-Lennard Struff, tat sich anfangs schwer gegen Ilja Iwaschka, gewann dann aber souverän 6:4, 6:4. Der 29-Jährige ist die Nummer 34 der Welt und führte das Team, das von Kapitän Michael Kohlmann gecoacht wird, an. Deutschland ging am Freitagnachmittag 1:0 gegen Weißrussland in Führung. Routinier Philipp Kohlschreiber hätte bereits die Vorentscheidung bringen können, doch der 36-Jährige verlor sein Match gegen Egor Gerassimow schließlich 6:4, 5:7, 6:7 (3:7).

Am Samstag fiel die Entscheidung dann aber doch recht eindeutig. Nach dem das Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies 6:4, 7:6 (7:5) gewonnen hatte, machte Jan-Lennard Struff mit Gerassimow kurzen Prozess. Mit seinem starken Aufschlagspiel ließ Struff dem Weißrussen nur wenig Chancen und holte mit dem 6:3, 6:2 den entscheidenden dritten Punkt für Deutschland. Damit tritt das DTB-Team vom 23. bis 29. November in der Finalrunde des Davis Cup an, die wie schon im Vorjahr in Madrid ausgetragen wird.

Das Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies hatte zuvor vor 3000 Zuschauern den wichtigen zweiten Sieg für Deutschland eingefahren. Die French-Open-Sieger aus Deutschland machten ein gutes Spiel. Der Kölner Mies, für den das Heimspiel vor Familie und zahlreichen Freunden ganz besonders war, servierte immer wieder stark. Aber das weißrussische Doppel Ilja Iwaschka und Andrej Wassilewski, der kurzfristig statt Gerassimow das Doppel spielte, retournierte souverän. Das deutsche Duo zeigte einige spektakuläre Punktgewinne, mit präzisen Schlägen knapp hinter das Netz, trotzdem blieb der erste Satz eng. Die Weißrussen spielten immer wieder druckvoll in die Mitte. Krawietz konnte den Ball einige Male nicht mehr ins Spielfeld bringen. Die Deutschen ließen sich von den überraschend guten Weißrussen nicht aus der Ruhe bringen und blieben konzentriert. Mies machte einige sehenswerte Punkte und so holte sich das Duo verdient den ersten Satz.

Im zweiten Satz machten es die beiden Doppel dann richtig spannend. Wieder zwangen die Weißrussen das deutsche Doppel zu Fehlern. Mies und Krawietz wiederum retournierten souverän und hatten die Halle, die sie nun lautstark anfeuerte und jeden Punktgewinn bejubelte, voll auf ihrer Seite. Das war beim Stand von 5:6 auch nötig. Das 6:6 wurde wie ein Sieg bejubelt. Im Tie-Break sahen die Deutschen schnell wie der sichere Sieger aus, führten mit 6:3. Doch dann kamen die Weißrussen wieder ins Spiel und kamen auf 5:6 ran. Den entscheidenden Ball spielten dann nach anderthalb Stunden „Kramies“ und brachten Deutschland mit dem 6:4, 7:6 (7:5) mit 2:1 in Führung.

„Es war für mich etwas ganz Besonderes hier für Deutschland und dieses Team zu spielen. Für mich als Kölner ist das ja fast Heimat und die ganze Familie und viel Freunde sind hier“, sagte Mies. Am Anfang sei er etwas nervös gewesen, aber er habe das Match einfach genossen. Die Stimmung sei mit dem Davis-Cup-Final im vergangenen Jahr in Madrid gar nicht zu vergleichen. „Ich hatte richtig Gänsehaut, so laut war es da unten von den Zuschauern“, sagte Mies. Der Sieg sei wichtig für das Team gewesen. „Wenn man mit 1:2-Rückstand in die beiden Einzel geht, dann ist das schon schwierig. Das war uns bewusst und wir wollten den Sieg für das Team holen“, sagte Mies. Das ist dem Duo gelungen. Auch Krawietz war begeistert von der Stimmung in Düsseldorf: „Der Kessel war so laut, vor allem am Ende, das war sensationell.“ Kohlmann habe ihnen mitgegeben, das Publikum mitzunehmen. „Da ist uns ziemlich gut gelungen“, sagte Kramietz. Mit ihrer Leistung waren die beiden nach einer schwächeren Phase im Januar zufrieden. „Wir haben richtig gute Services gespielt, die Weißrussen haben aber auch gut retourniert“, sagte Krawietz. „Das Spiel muss uns Selbstvertrauen für die nächsten Turniere geben.“