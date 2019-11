"Absolut unglaublich" : Struff kritisiert Kanada wegen Wettbewerbsverzerrung im Davis Cup

Mardrid Weil Kanada im Davis-Cup-Spiel gegen die USA schon uneinholbar führte, schenkten die Kanadier das Doppel ab. Der Jan-Lennard Struff beklagt Wettbewerbsverzerrung und bekommt prominente Unterstützung.

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) hat heftige Kritik an der kanadischen Mannschaft wegen Wettbewerbsverzerrung beim Finalturnier in Madrid geübt. Die Kanadier hatten am Dienstag durch die beiden siegreichen Einzel gegen die USA den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale geschafft und waren zum abschließenden Doppel nicht mehr angetreten. "Das gefällt mir einfach nicht", monierte Struff am Mittwoch: "Ich konnte es auch nicht glauben, als ich es gelesen habe."