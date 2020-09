In den Jahren 2012 und 2013 konnte er einige ITF-Future-Turniere gewinnen und erreichte beim ATP-Turnier in Kitzbühl 2013 das Viertelfinale. Im September des Jahres gewann er in Marokko sein erstes ATP-Challenger-Turnier und platzierte sich erstmals unter den 200 besten Tennisspieler in der Weltrangliste.