Kostenpflichtiger Inhalt: Steffi Graf hofft auf bessere Zeiten im Damen-Tennis : „Habe viel Vertrauen in die deutsche Nachwuchsarbeit“

Nach einer Trainingseinheit: Steffi Graf (links) mit Angelique Kerber 2016 in Las Vegas. Foto: Twitter

Exklusiv Düsseldorf Dem Damen-Tennis in Deutschland fehlt es für die Zeit nach Angelique Kerber, Julia Görges und Andrea Petkovic an Talenten, die mit Nachdruck in die Weltspitze drängen. Barbara Rittner spricht von Einstellungsproblemen. Steffi Graf hofft auf eine bessere Zukunft. Eine Analyse.