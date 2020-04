Tennis-Star zeigt sich hilfsbereit : Kyrgios bietet Lebensmittellieferungen an Bedürftige an

Stuttgart Tennis-Profi Nick Kyrgios hat sich in der Corona-Krise ein weiteres Mal als hilfsbereit gezeigt. Der Australier will dagegen ankämpfen, dass jemand in dieser schwierigen Zeit mit leerem Magen zu Bett gehen muss.

Nach seiner Initiative im Kampf gegen die australischen Buschbrände zeigt Tennisprofi Nick Kyrgios auch in der Coronavirus-Krise sein gutes Herz. Auf Instagram bot der Tennis-Rüpel Menschen, die derzeit keine Arbeit oder kein Einkommen haben und sich kein Essen leisten können, seine Hilfe an.

„Bitte geh nicht mit leerem Magen schlafen. Hab keine Angst oder schäm dich nicht, mir eine private Nachricht zu schreiben“, schrieb der 24 Jahre alte Australier. „Es würde mich sehr glücklich machen, alles was ich habe, mit dir zu teilen. Auch wenn es nur eine Packung Nudeln ist, ein Laib Brot oder Milch. Ich werde das Essen vor deine Haustür bringen - und keine Fragen stellen!“

Schon zu Beginn des Jahres hatte sich der Weltranglisten-40., der auch für seine Eskapaden auf dem Tennisplatz bekannt geworden ist, bei den Buschbränden in Australien solidarisch gezeigt. Mit seiner Ankündigung, für jedes seiner Asse bei den Australian Open 200 Dollar zu spenden, löste er unter den Tennisprofis eine Spenden-Welle aus.

(dpa/old)