Federer gibt Zusage für 2021 : Rasen-Turnier im westfälischen Halle abgesagt

Halle/Westfalen Das im Juni geplante Rasen-Tennisturnier im westfälischen Halle fällt in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Unmittelbar nach der Absage hat Tennis-Star seine Zusage für die Auflage im Jahr 2021 gegeben.

„Bereits heute freue ich mich über meine Rückkehr nach Halle im nächsten Jahr“, sagte der 38 Jahre alte Schweizer, der einen lebenslangen Vertrag mit der traditionsreichen Veranstaltung in Ostwestfalen hat. Federer konnte das Rasenturnier bereits zehn Mal gewinnen.

Die Noventi Open waren am Mittwoch wie auch der Klassiker in Wimbledon wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Erst vom 14. bis 20. Juni 2021 wird es wieder Spitzentennis in der OWL Arena geben.