Corona-Hilfe für die Schweiz : Tennis-Star Roger Federer spendet eine Million Franken

Frankfurt Die nächste Sportgröße trägt dazu bei, die derzeitige Corona-Krise finanziell zu stemmen. Das Geld von Roger Federer soll allerdings ganz bestimmten Menschen in seinem Heimatland zugute kommen.

Tennis-Superstar Roger Federer folgt zahlreichen Sportgrößen und zeigt sich in der Coronakrise ebenfalls spendabel. Am Mittwoch teilte der Grand-Slam-Rekordsieger in den Sozialen Netzwerken mit, dass er zusammen mit seiner Ehefrau Mirka eine Million Franken (ca. 945.000 Euro) "für die am stärksten gefährdeten Familien in der Schweiz" spende.