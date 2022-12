Bei Einladungsturnier in Saudi-Arabien Zverev-Comeback mit Sieg gegen Thiem und Niederlage gegen Medwedew

Alexander Zverev hat 188 Tage nach seiner schweren Knöchelverletzung sein Comeback gefeiert. Bei dem umstrittenen Show-Event in Diriyah/Saudi-Arabien besiegte der Olympiasieger seinen österreichischen Freund Dominic Thiem mit 10:8, 10:7 in einem Matchtiebreak-Format. Dass auf Zverev noch viel Arbeit wartet, zeigte sich im Viertelfinale am Abend, das er gegen den Russen Daniil Medwedew 0:6, 4:6 verlor.