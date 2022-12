Bei Einladungsturnier in Saudi-Arabien Zverev-Comeback gelingt mit Sieg gegen Thiem

„Um ehrlich zu sein, war ich einfach froh, zurück auf dem Platz und weitgehend schmerzfrei zu sein“, fügte Zverev nach dem 10:8, 10:7-Erfolg in einem Matchtiebreak-Format gegen seinen österreichischen Kumpel Dominic Thiem an: „Es ist kein ATP-Turnier oder Grand Slam, aber es ist ein schönes Gefühl, wieder in einem Wettbewerb dabeizusein.“