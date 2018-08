Cincinnati 2018: Mischa Zverev scheidet gegen Titelverteidiger aus - Angelique Kerber im Achtelfinale

Cincinnati Nach Alexander Zverev ist auch sein älterer Bruder Mischa beim Tennis-Turnier in Cincinnati ausgeschieden. Angelique Kerber steht hingegen im Achtelfinale und trifft nun auf Madison Keys.

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist erfolgreich in die Generalprobe für die US Open (27. August bis 9. September) gestartet. Nach einem Freilos zum Auftakt gewann die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel beim Masters in Cincinnati in der zweiten Runde gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa nach hartem Kampf in 2:41 Stunden mit 4:6, 7:5, 6:4.