Maria gleicht aus Deutsche Tennis-Frauen bei Billie-Jean-King-Cup vorerst im Soll

Maria war nach ihrer erfolgreichen Titelverteidigung in Bogota, wo sie ihren insgesamt dritten Turniersieg auf der WTA-Tour gefeiert hatte, mit viel Selbstvertrauen nach Stuttgart gereist. Vor enttäuschender Kulisse in der spärlich besetzten Arena entwickelte sich zu Beginn dennoch eine enge Partie. Pigossi, 2022 im Finale von Bogota an Maria gescheitert, schnupperte früh an einem Break.