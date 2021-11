Billie Jean King Cup : Petkovic verliert erneut – DTB-Frauen mit dem Rücken zur Wand

Prag Die deutschen Tennis-Frauen um Angelique Kerber können beim Billie Jean King Cup in Prag schon frühzeitig scheitern. Andrea Petkovic verlor auch ihr zweites Spiel.

Nach dem 1:2 am Montag gegen Gastgeber und Mitfavorit Tschechien müssen die DTB-Spielerinnen die Schweiz bezwingen, um die Chance auf das Halbfinale zu wahren. Da nur die Gewinner der vier Dreiergruppen in die Vorschlussrunde am Freitag einziehen, müsste die Mannschaft von Kapitän Rainer Schüttler zudem auf eine knappe Niederlage der Tschechinnen gegen die Schweiz am Donnerstag hoffen.