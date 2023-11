Schnelles Aus gegen Italien Tennis-Damen scheitern früh im Billie Jean King Cup

Italien hatte seine erste Partie am Mittwoch mit 2:1 gegen Frankreich gewonnen, auf das die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) am Freitag (10 Uhr/Tennis Channel) trifft. Für beide Teams geht es dabei aber sportlich um nichts mehr, da nur der Gruppenerste Italien das Halbfinalticket gelöst hat. Das Finale im Estadio de La Cartuja in der andalusischen Hauptstadt steigt am Sonntag.