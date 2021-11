Billie Jean King Cup : DTB-Frauen scheitern schon in der Vorrunde nach Kerber-Pleite

DTB-Frauen scheitern schon in der Vorrunde nach Kerber-Pleite

Update Prag Die deutschen Tennis-Frauen um Angelique Kerber sind beim Billie Jean King Cup in Prag schon frühzeitig gescheitert. Andrea Petkovic und Angelique Kerber haben ihre Spiele verloren.

Die deutschen Tennis-Frauen sind beim Billie Jean King Cup in Prag nach der zweiten Niederlage schon in der Gruppenphase gescheitert. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber besiegelte am Dienstag das Aus im Duell mit der Schweiz durch ein 7:5, 2:6, 2:6 gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic schon vor dem Schlussdoppel. Zuvor hatte sich Andrea Petkovic im ersten Einzel Viktorija Golubic mit 4:6, 5:7 geschlagen geben müssen.