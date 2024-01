Australian Open Deutsches Doppelteam erreicht Halbfinale in Melbourne

Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer haben bei den Australian Open überraschend das Halbfinale im Doppel erreicht. Die beiden deutschen Tennisprofis setzten sich am Mittwoch in Melbourne gegen das an Nummer sieben gesetzte Duo Hugo Nys aus Montenegro und Jan Zielinski aus Polen mit 6:4, 7:6 (7:3) durch.