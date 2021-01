Naomi Osaka (Japan)

Die 23-Jährige gehört zu den Favoritinnen auf den Australian-Open-Titel. Nach einem durchwachsenen 2019, fand die Weltranglistendritte 2020 wieder in die Spur zurück und sicherte sich den Sieg bei den US Open. An ihrer Seite: Trainer Wim Fissette, er gewann mit Angelique Kerber 2018 Wimbledon. Nach dem Grand Slam in New York musste sie verletzt pausieren.