Dänin beendet Tennis-Karriere mit 29 Jahren : Caroline Wozniacki – Abschied ohne Reue

Düsseldorf/Melbourne Caroline Wozniacki ist Grand-Slam-Siegerin und war 71 Wochen lang Nummer eins der Tennis-Welt. Nun beendet die Dänin ihre Karriere mit gerade einmal 29 Jahren, weil ihr andere Dinge wichtiger sind als Tennis.

Zwei Jahre nach ihrem Titelgewinn hat Caroline Wozniacki ihre Tennis-Karriere mit dem Drittrunden-Aus bei den Australian Open beendet. Die ehemalige Weltranglisten-Erste unterlag am Freitag der Tunesierin Ons Jabeur in umkämpften drei Sätzen 5:7, 6:3, 5:7. Wozniacki hatte schon zuvor angekündigt, ihre Karriere nach dem ersten Grand-Slam-Turnier beenden zu wollen.

Dennoch hat sich Wozniacki überraschend im vergangenen Jahr zu diesem radikalen Schritt entschieden, den sie in einem Instagram-Post Anfang Dezember öffentlich gemacht hatte. „Ich habe professionell Tennis gespielt, seit ich 15 Jahre alt bin“, so beginnt der lange Text, zu dem sie ein Foto von sich als Jugendliche beim Tennis-Spielen gestellt hat. „In dieser Zeit habe ich ein fantastisches erstes Kapitel in meinem Leben gehabt.“ Die Bombe platzt erst einige Sätze später: „Hiermit gebe ich bekannt, dass ich meine professionelle Tennis-Karriere nach den Australian Open im Januar beenden werde.“

Kurz vor dem Start der Australian Open wurde sie konkreter: „Ich habe mir meine Karriere und mein Leben genau angeschaut und es fühlt sich richtig an. Ich bin bereit, ein neues Kapitel in meinem Leben anzufangen“, sagte sie. Das Tennis-Spielen fühle sich dagegen nicht mehr an wie früher. „Ich möchte weiter hart arbeiten, aber ich will im Leben andere Dinge erreichen.“