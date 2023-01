„Meine größte Leidenschaft“ Boris Becker is back

Und Becker sieht sich gut vorbereitet. „Ich konnte nicht jedes Turnier verfolgen, aber ich habe die BBC und ITV bekommen. So konnte ich in Wimbledon jedes Match verfolgen und bei den US Open die Highlights“, berichtete Becker über seine Zeit im Gefängnis. „Bei den ATP Finals in Turin konnte ich das Endspiel verfolgen. Also die wichtigsten Partien habe ich gesehen“, sagte Becker, der seine Rolle als TV-Experte letztmals vor einem Jahr bei den Australian Open ausgeübt hatte. „Was den Sport anbelangt, habe ich meine Hausaufgaben gemacht und fleißig studiert, wer in Melbourne mitspielen will und darf. Insofern glaube ich, ganz gut informiert zu sein.“