Tennis : Australian Open ohne Andrea Petkovic

Stuttgart Aufgrund ihrer Knieverletzung verpasst die frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic den Saisonstart und verzichtet auf ihre Teilnahme an den Australian Open.

Sie habe zwar von den Ärzten das Okay bekommen, wieder zu trainieren, sagte die Darmstädterin am Freitag in einer Video-Botschaft auf Instagram. „Aber ich habe mit meinem Team zusammen entschieden, dass es zu früh ist, um nach Australien zu reisen und die Australian Open zu spielen.“ Das erste Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr beginnt am 20. Januar in Melbourne.