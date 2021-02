Spanier weiter ohne Satzverlust : Nadal zum 13. Mal im Viertelfinale der Australian Open

Melbourne Rafael Nadal steht zum 13. Mal im Viertelfinale der Australian Open. Der Weltranglisten-Zweite bezwang den an Nummer 16 gesetzten Italiener Fabio Fognini mit 6:3, 6:4, 6:2. Nadal bleibt beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres damit ohne Satzverlust.

Mit seinem zweiten Titel bei den Australian Open nach 2009 würde sich Nadal in der Grand-Slam-Rekordliste allein an die Spitze vor Roger Federer (Schweiz) setzen. Auch wäre er damit der erste Spieler in der Ära des Profitennis (seit 1968), der jedes der vier wichtigsten Turniere der Welt zweimal gewonnen hat. Federer fehlt wegen zweier Knie-Operationen seit über einem Jahr auf der Tour und peilt im März in Doha sein Comeback an.