„Die Gerechtigkeit hat gesprochen“ : Nadal für Djokovic-Start bei Australian Open

Hamburg Trotz seines Siegs im Visum-Streit vor Gericht, ist noch nicht klar, ob Tennis-Star Novak Djokovic wirklich bei den Australian Open spielt. Möglicherweise geht die australische Regierung weiter gegen ihn vor. Sein langjähriger Kontrahent Rafael Nadal fände das falsch.

Rafael Nadal hat sich nach Novak Djokovics juristischem Teilsieg in Melbourne für einen Start seines langjährigen Rivalen bei den Australian Open ausgesprochen. "Unabhängig davon, ob ich in einigen Dingen mit Djokovic übereinstimme oder nicht, hat die Gerechtigkeit ohne jeden Zweifel gesprochen", sagte der Spanier am Montag dem spanischen Radiosender Onda Cero.