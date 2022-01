Vor laufenden Kameras : Australische TV-Moderatoren beleidigen Djokovic

Düsseldorf Der Fall Novak Djokovic erhitzt die Gemüter – vor allem in Australien. Ein Moderatoren-Duo zog vor laufender Kamera heftig über den Serben her, beleidigte den 34-Jährigen sogar. Sie dachten offenbar, dass sie nicht mehr live auf Sendung seien.

Normal scheint in diesen Tagen in Australien nichts, wenn es um Novak Djokovic geht. Nach wie vor ist unklar, ob der Serben bei den Australian Open teilnehmen darf. Der Fall ist auch im australischen Fernsehen ein großes Thema - und erhitzt die Gemüter. Ein Moderatoren-Duo hat nun für einen Eklat gesorgt, wenn auch nicht ganz freiwillig.

Vor laufender Kamera zogen Mike Amor und seine Kollegin Rebecca Maddern bei einer Live-Sendung des Senders „Channel 7“ heftig über den Serben her. Das Moderatoren-Duo dachte offenbar, dass es nicht live auf Sendung sei. Doch die Kamera lief, die Szene wurde live im TV ausgestrahlt. So bekamen die Zuschauer die Verbalattacke ganz genau mit. „Wie man es dreht und wendet – Novak Djokovic ist ein lügendes, hinterhältiges Arschloch“, begann Maddern ihre Verbalattacke. Ihr Kollege stimmte ihr zu - und bezeichnete den Serben ebenfalls als „Arschloch“.

Whoooops. pic.twitter.com/EBwGVhmZqC — Avi Yemini (@OzraeliAvi) January 11, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Djokovic war in der vergangenen Woche die Einreise ins Land verweigert worden, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und den Behörden die Dokumentation seiner medizinischen Ausnahmegenehmigung nicht ausreichte. Später reichte er einen PCR-Test nach, der beweisen soll, dass er im Dezember an Corona erkrankt war. In den Folgetagen hatte er trotzdem öffentliche Termine besucht. „Man geht nicht raus, wenn man weiß, dass man möglicherweise positiv ist. Ich denke nicht, dass er positiv war“, schimpfte Maddern. Auch für ihren Kollegen ist klar, dass es der Serbe mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. „Er bringt eine verdammte, beschissene Ausrede und stolpert dann über seine eigenen verdammten Lügen“, schimpfte Amor vor laufender Kamera weiter. Mittlerweile gibt es sogar Indizien, sein positiver PCR-Text könnte nicht vom 16. Dezember stammen. Das berichtete der „Spiegel“ am Dienstag.

Zudem stieß eine weitere Ungereimtheit dem Moderatoren-Duo böse auf. „Und dann kreuzt er auch noch an, dass er nicht in Spanien war...“, sagte Maddern. Mit dieser Aussage spielte die Moderatorin darauf an, dass die australischen Behörden aktuell mögliche Falschangaben auf den Einreiseformularen des neunmaligen Turniersiegers von Melbourne prüfen. Djokovic hatte die Frage, ob er in den 14 Tagen vor dem Flug nach Australien gereist war, mit einem Nein beantwortet. Dies zeigen die vom Gericht veröffentlichten Dokumente - falsche Angaben seien ein schweres Vergehen, steht darunter. Die Posts des Tennis-Stars in den Sozialen Medien und Berichte weisen aber darauf hin, dass sich der serbische Volksheld in dem Zeitraum erst in Belgrad und dann in Spanien aufhielt, von wo er sich schließlich auf den Weg nach Melbourne machte.

An eine Teilnahme des Serben beim ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres glauben Maddern und Amor trotz allem dennoch. „Ich denke, er kommt damit durch“, sagte Amor. Doch es ist längst noch nicht alles wieder gut für den Djokovic, der noch immer einen Entzug der Aufenthaltsgenehmigung befürchten muss. Eine Entscheidung des Einwanderungsministers steht weiterhin aus, diese fällt einem Medienbericht zufolge nicht vor Donnerstag.

Djokovic selbst äußerte sich am Mittwoch via Instagram selbst und bestritt, absichtlich falsche Angaben gemacht oder andere in Gefahr gebracht zu haben. Der 34-Jährige wehrte sich rund um eine weitere Trainingseinheit im Melbourne Park vor allem gegen die vom Moderatoren-Duo angesprochenen Vorwürfe. Dass in seinem Einreiseformular fälschlicherweise angegeben wurde, er sei in den 14 Tagen vor seinem Flug nach Australien nicht gereist, bezeichnete Djokovic als „menschlichen Fehler“ seines Agenten, „der sicher nicht absichtlich“ geschehen sei.

Djokovic gab zudem zu, am 18. Dezember einen Termin mit der französischen Sportzeitung „L'Equipe“ trotz der Kenntnis eines positiven Coronatests vom 16. Dezember wahrgenommen zu haben. Dies sei im Nachhinein eine „Fehleinschätzung“ gewesen. Der Serbe habe den Journalisten nicht hängen lassen wollen, stets Abstand gehalten und außer beim Fotoshooting eine Maske getragen, gab Djokovic an. Vor einem weiteren, in der Öffentlichkeit diskutierten Termin am 17. Dezember mit Kindern habe er noch nicht vom positiven Coronabefund gewusst und einen Schnelltest absolviert, der negativ ausgefallen sei. „Ich hatte keine Symptome und fühlte mich gut und ich erhielt die Nachricht des positiven PCR-Tests erst nach der Veranstaltung“, schrieb er.

